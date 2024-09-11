Ирина Алексеева дала прогноз на бой О'Мэлли — Двалишвили

34-летняя боец женского легчайшего дивизиона UFC, россиянка Ирина Алексеева дала свой прогноз на предстоящий титульный бой между чемпионом UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли и претендентом на этот пояс в лице Мераба Двалишвили.

«Считаю, что у Двалишвили есть одна фишка, которая вообще редко встречается у спортсменов. Сколько бы он ни находился в нокдаунах, он всегда вставал и переламывал ход боя в стою сторону. И многие соперники из-за этого психологически ломаются, когда ты вот-вот уже нокаутировал, а он оживает и ведёт себя так, будто только вошёл в клетку.

Несмотря на мощные удары Шона, Мераб будет постоянно оживать после них, а О’Мэлли это может подломить. Думаю, что победит Мераб, потому что он и в стойке неплох, а в борьбе — так и вовсе очень силён. Он настоящий боец MMA», — цитирует слова Алексеевой Sports.

Напомним, бой между О'Мэлли и Двалишвили состоится 14 сентября в Лас-Вегасе, где возглавит турнир UFC 306.