Крис Юбэнк-младший нацелился на громкие бои в 2025 году

Бывший чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британец Крис Юбэнк-младший заявил, что в 2025 году намерен добиваться самых громких боёв со звёздными соперниками, таким как: Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес.

«Захватывающий бой получился бы с Кроуфордом, который я хотел бы провести в 2025 году. Канело — это выдающееся имя в боксе. Я хочу выйти с ним тоже на ринг и проверить свои навыки, не ради гонорара, не ради славы, ни ради чего-то ещё. А из-за того, что я уверен, что могу победить его», — цитирует Юбэнка-младшего boxingnews.

Напомним, у Юбэнка официально запланирован следующий бой на 12 октября в Саудовской Аравии, где он проведёт 12-раундовый бой против поляка Камила Шереметы в андеркарде мегафайта Бивол — Бетербиев.