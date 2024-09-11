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Аспиналл: пытаюсь задеть эго Джонса, он злится, и это хорошо

Аспиналл: пытаюсь задеть эго Джонса, он злится, и это хорошо
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Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл объяснил, почему регулярно публично высказывается о действующем чемпионе американце Джоне Джонсе.

«Я пытаюсь задеть его эго и увидеть, сможет ли он сказать: «На самом деле это я босс в тяжёлом весе, и я покажу тебе это». Вот что я делаю. Кажется, Джон немного злится на меня. Будет здорово, если он продолжит в том же духе», — сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле на турнире UFC 304, Аспиналл досрочно остановил в первом раунде американца Кёртиса Блэйдса.

Джонс не выступал с марта 2023 года, когда на UFC 285 завоевал вакантный титул, досрочно остановив в первом раунде француза Сириля Гана. Ожидается, что в конце года американец проведёт защиту против соотечественника Стипе Миочича.

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