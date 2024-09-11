Чисора: сейчас Джошуа нокаутирует и Фьюри, и Усика

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора считает, что двукратный чемпион мира Энтони Джошуа способен побить лучших бойцов дивизиона на данном этапе карьеры.

«Джошуа нокаутирует Фьюри в пределах шести раундов и остановит Усика в четвёртом. Говорю вам. Потому что сейчас у него есть правильный тренер», — приводит слова Чисоры издание talkSPORT.

Джошуа не проигрывал с августа 2022 года, когда повторно уступил действующему лидеру дивизиона украинцу Александру Усику, после чего одержал четыре победы подряд над американцем Джермейном Франклином, финном Робертом Хелениусом, шведом Отто Валлином и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

21 сентября в Лондоне (Великобритания) Джошуа сразится за титул IBF с соотечественником Даниэлем Дюбуа.