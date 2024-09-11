Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чисора: сейчас Джошуа нокаутирует и Фьюри, и Усика

Чисора: сейчас Джошуа нокаутирует и Фьюри, и Усика
Комментарии

Бывший претендент на титул в супертяжёлом весе британец Дерек Чисора считает, что двукратный чемпион мира Энтони Джошуа способен побить лучших бойцов дивизиона на данном этапе карьеры.

«Джошуа нокаутирует Фьюри в пределах шести раундов и остановит Усика в четвёртом. Говорю вам. Потому что сейчас у него есть правильный тренер», — приводит слова Чисоры издание talkSPORT.

Джошуа не проигрывал с августа 2022 года, когда повторно уступил действующему лидеру дивизиона украинцу Александру Усику, после чего одержал четыре победы подряд над американцем Джермейном Франклином, финном Робертом Хелениусом, шведом Отто Валлином и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.

21 сентября в Лондоне (Великобритания) Джошуа сразится за титул IBF с соотечественником Даниэлем Дюбуа.

Материалы по теме
Джошуа — о Нганну: я остановил голиафа, с которым чемпион Фьюри мучился 10 раундов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android