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Федерация бокса Алжира присоединилась к World Boxing после скандала с Хелиф на ОИ

Федерация бокса Алжира присоединилась к World Boxing после скандала с Хелиф на ОИ
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Федерация бокса Алжира присоединилась к международной организации World Boxing, сообщает пресс-служба.

Напомним, ранее представительница Алжира Иман Хелиф инициировала скандал на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция).

Хелиф стала одной из нескольких спортсменок, проваливших гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, проведённом Международной боксёрской ассоциацией (IBA), но была допущена до участия на Олимпиаде.

В своей весовой категории (до 66 кг) Хелиф стала чемпионкой, уверенно победив всех соперниц. На стадии 1/8 финала представительница Алжира одолела менее чем за минуту итальянку Анджелу Карини, отказавшуюся от продолжения боя и заплакавшую после выступления, а также заявившую о своём уходе из спорта.

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