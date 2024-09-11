Федерация бокса Алжира присоединилась к World Boxing после скандала с Хелиф на ОИ

Федерация бокса Алжира присоединилась к международной организации World Boxing, сообщает пресс-служба.

Напомним, ранее представительница Алжира Иман Хелиф инициировала скандал на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция).

Хелиф стала одной из нескольких спортсменок, проваливших гендерный тест на чемпионате мира 2023 года, проведённом Международной боксёрской ассоциацией (IBA), но была допущена до участия на Олимпиаде.

В своей весовой категории (до 66 кг) Хелиф стала чемпионкой, уверенно победив всех соперниц. На стадии 1/8 финала представительница Алжира одолела менее чем за минуту итальянку Анджелу Карини, отказавшуюся от продолжения боя и заплакавшую после выступления, а также заявившую о своём уходе из спорта.