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«Это будет подарок для Двалишвили». Сехудо поделился инсайдами о подготовке О’Мэлли

«Это будет подарок для Двалишвили». Сехудо поделился инсайдами о подготовке О’Мэлли
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о предстоящем поединке за титул в легчайшем дивизионе (до 61 кг) между соотечественником Шоном О’Мэлли и грузином Мерабом Двалишвили.

«О'Мэлли не знает, как защищаться от тейкдаунов и выходить из партера, у него большие проблемы с этим. Три моих спарринг-партнёра были в его тренировочном лагере, и все они говорят одно и то же: этот бой – подарок для Двалишвили. Мерабу нужно осторожно провести два первых раунда, после чего он вынесет Шона», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

Напомним, поединок О’Мэлли и Двалишвили возглавит турнир UFC 306, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).

Ранее тренер Двалишвили высказался о предстоящем бое с О'Мэлли.

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