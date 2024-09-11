Объединительный чемпионский бой в первом тяжёлом весе состоится 16 ноября в Эр-Рияде

Промоутеры из Саудовской Аравии анонсировали очередной боксёрский вечер, который состоится 16 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В главном событии чемпион мира по версии WBA в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) мексиканец Хильберто Рамирес (46-1, 30 KO) сразится с британцем Крисом Биллам-Смитом (20-1, 13 KO).

Хильберто Рамиресу 33 года. Мексиканец дебютировал на профессиональном ринге в 2009 году и в апреле 2016-го стал чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), отобрав титул WBO у немца Артура Абрахама, после чего провёл пять защит. В марте 2024 года стал чемпионом WBA в первом тяжёлом весе, победив француза армянского происхождения Арсена Гуламиряна.

Единственное поражение в карьере потерпел от российского полутяжеловеса Дмитрия Бивола.

Крису Биллам-Смиту 34 года. Британец выступает с 2017 года. В мае 2023-го завоевал титул WBO в первом тяжёлом весе, одолев соотечественника Лоуренса Околи.