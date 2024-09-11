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Усик объявил о начале подготовки к реваншу с Фьюри

Усик объявил о начале подготовки к реваншу с Фьюри
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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик сообщил о старте подготовки к предстоящему реваншу с британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

«Мы едем в тренировочный кемп. Из последнего боя я многое узнал о нём. Многие вещи, которые я увидел в бою – я не видел их по телевизору. Мы подготовимся ещё лучше и, дай бог, покажем свою форму ещё раз.

Мы будем делать всё в тренировочном лагере, чтобы увидеть лучшую версию Александра Усика. Как-то говорю о себе в третьем лице, да? Я всё буду делать, чтобы быть в своей лучшей форме снова», — приводит слова Усика пресс-служба промоушена Ready To Fight.

Ранее Майрис Бриедис дал прогноз на реванш Усика и Фьюри.

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