Усик объявил о начале подготовки к реваншу с Фьюри

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик сообщил о старте подготовки к предстоящему реваншу с британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

«Мы едем в тренировочный кемп. Из последнего боя я многое узнал о нём. Многие вещи, которые я увидел в бою – я не видел их по телевизору. Мы подготовимся ещё лучше и, дай бог, покажем свою форму ещё раз.

Мы будем делать всё в тренировочном лагере, чтобы увидеть лучшую версию Александра Усика. Как-то говорю о себе в третьем лице, да? Я всё буду делать, чтобы быть в своей лучшей форме снова», — приводит слова Усика пресс-служба промоушена Ready To Fight.

Ранее Майрис Бриедис дал прогноз на реванш Усика и Фьюри.