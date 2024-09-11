Райан Гарсия: Кроуфорд ведёт себя так, словно он Мейвезер, но это не так

Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия высказался о действующем лидере рейтинга pound-for-pound и чемпионе мира в четырёх весовых категориях соотечественнике Теренсе Кроуфорде.

«Кроуфорд не так уж и хорош. Он много пропускает. Он не неприкасаемый. Он ведёт себя словно он Мейвезер, но это не так. Мейвезер был особенным. Мейвезер пропустил удар только от одного парня – Шейна Мозли. Да, Майдана потряс его немного, но всё же это был Мозли.

Кроуфорд – не Мейвезер. Он хороший боец, это личность, но он не настолько велик, как говорят люди. Он не дрался с бойцами, которые могут ударить», — сказал Гарсия в подкасте SAY CHEESE!

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула в первом среднем весе (до 69,9 кг).

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