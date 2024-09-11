«Это то, что я уважаю». Аспиналл рассказал, что выделяет О’Мэлли среди бойцов MMA

Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о действующем чемпионе в легчайшем дивизионе (до 61 кг) американце Шоне О’Мэлли.

«Шон очень спокоен. Это то, что я уважаю, в клетке на нём большое давление, особенно в титульных боях. Но он принимает отличные решения в нужные моменты, а это очень непросто делать. Такое возможно только тогда, когда вы расслаблены», – сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.

Шону О’Мэлли 29 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2018-го выступает в UFC. В августе 2023 года О’Мэлли стал чемпионом организации, досрочно остановив во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга.