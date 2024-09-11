Сауль Альварес — Эдгар Берланга: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский вечер, в главном бою которого объединённый чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (61-2-2, 39 KO) проведёт защиту титулов WBC, WBA и WBO против пуэрториканца Эдгара Берланги (22-0, 17 KO).

Саулю Альваресу 34 года. Мексиканец начал выступать во втором среднем весе в 2018 году, в 2020-м окончательно перебрался в дивизион. В декабре 2021 года Альварес стал абсолютным чемпионом, досрочно остановив американца Калеба Планта, после чего провёл четыре защиты. В 2024 году оставил титул IBF, отказавшись от обязательной защиты.

Эдгару Берланге 27 лет. Пуэрториканец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, имеет в своём активе победы над экс-претендентами на мировые титулы.

Прямого эфира шоу в России не ожидается. Трансляцию проведёт платформа DAZN. Начало боя Альварес – Берланга – не ранее 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка.