Усик ответил, что мотивирует его готовиться к реваншу с Фьюри

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался о предстоящем реванше с британцем Тайсоном Фьюри, который состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

«У меня невероятная мотивация. Мне часто задают этот вопрос. Что дальше? Да ничего дальше. Мы просто работаем каждый день. Каждый день – новый день.

Меня мотивируют моя команда, моя семья, моя вера в бога, моя страна, моя жена, дети. То, что возле меня, растёт со мной, то, что я люблю – это меня всё мотивирует. Я ничего не боюсь, кроме Господа бога. А боюсь я его – потому что люблю», — приводит слова Усика пресс-служба промоушена Ready To Fight.

Напомним, поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).