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UFC 306: когда турнир, где смотреть прямую трансляцию

UFC 306: когда турнир, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 306.

В главном бою чемпион организации в легчайшем весе (до 61 кг) Шон О’Мэлли проведёт вторую защиту титула, соперником американца станет первый номер рейтинга грузин Мераб Двалишвили.

В соглавном событии чемпионка в женском легчайшем весе (до 61 кг) мексиканка Алекса Грассо в третий раз сразится с представительницей Кыргызстана и экс-чемпионкой Валентиной Шевченко.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 306 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!» Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Предварительный кард стартует в 2:30 мск, бои основного карда начнутся в 5:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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