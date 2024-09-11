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Тим Цзю назвал ценнейший урок, который вынес из поражения от Фундоры

Тим Цзю назвал ценнейший урок, который вынес из поражения от Фундоры
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Бывший чемпион мира австралиец Тим Цзю (24-1, 17 KO) в очередной раз высказался о своём поражении в поединке с американцем Себастьяном Фундорой.

Напомним, встреча бойцов состоялась в марте и завершилась победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).

«Думаю, что ценнейшим уроком было умение перестраиваться после неприятности [рассечения]. Важно быть способным сказать себе: «Хорошо, произошло непоправимое, продолжаем». Нужно переключиться. Да, это непросто сделать, но это возможно», — сказал Цзю в интервью YouTube-каналу Jai McAllister: BOXING + MMA.

19 октября в Орландо (США) Тим Цзю сразится с действующим обладателем титула IBF россиянином Бахрамом Муртазалиевым.

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