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UFC 306: полный кард участников

UFC 306: полный кард участников
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
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14 сентября на легендарной арене «The Sphere» в Лас-Вегасе (США) состоится очередной номерной турнир UFC 306, который возглавит титульный бой в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом, 29-летним американцем Шоном О'Мэлли и претендентом в лице 33-летнего грузинского бойца Мераба Двалишвили.

UFC 2024. UFC 306, Лас-Вегас, США
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
15 сентября 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Шон О'Мэлли
Не началось
Мераб Двалишвили

Представляем вашему вниманию весь список бойцов, которые примут участие в этом шоу:

Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
(бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе);

Алекса Грассо — Валентина Шевченко
(бой за титул чемпиона UFC в женском наилегчайшем весе);

Брайан Ортега — Диего Лопес;

Даниэль Целльхубер — Эстебан Рибович;

Роналдо Родригес — Оде Осборн;

Ясмин Хауреги — Кетлен Соуза;

Эдгар Чайрес — Кевин Борхас;

Рауль Росас — Цилэн Аожи.

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