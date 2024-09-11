UFC 306: полный кард участников

14 сентября на легендарной арене «The Sphere» в Лас-Вегасе (США) состоится очередной номерной турнир UFC 306, который возглавит титульный бой в легчайшей весовой категории между действующим чемпионом, 29-летним американцем Шоном О'Мэлли и претендентом в лице 33-летнего грузинского бойца Мераба Двалишвили.
Представляем вашему вниманию весь список бойцов, которые примут участие в этом шоу:
Шон О'Мэлли — Мераб Двалишвили
(бой за титул чемпиона UFC в легчайшем весе);
Алекса Грассо — Валентина Шевченко
(бой за титул чемпиона UFC в женском наилегчайшем весе);
Брайан Ортега — Диего Лопес;
Даниэль Целльхубер — Эстебан Рибович;
Роналдо Родригес — Оде Осборн;
Ясмин Хауреги — Кетлен Соуза;
Эдгар Чайрес — Кевин Борхас;
Рауль Росас — Цилэн Аожи.