Сауль Альварес: я уже победил Эдгара Берлангу

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес полностью уверен в том, что одержит победу в предстоящие выходные над претендентом в лице пуэрториканца Эдгара Берланги.

«У него нет никаких шансов. Мой опыт, мой интеллект, мои боксёрские способности превосходят его вдвое, я лучше по всем параметрам. И можно сказать, что я уже победил в бою 14 сентября.

Я видел, как он наносит удары по рукам своих соперников, словно пытаясь копировать мой стиль. Он стал делать это, когда начал сражаться с более крупными бойцами, чем он. Он разбивает руки, а затем в последних раундах начинает переводить свои атаки на голову. Это его метод во всех его боях, он очень предсказуем, и со мной такое не пройдёт», — приводит слова Альвареса BoxingNews24.

Напомним, поединок между Альваресом и Берлангой состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США) на знаменитой арене «T-Mobile».