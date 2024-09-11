Крис Алгиери: Джарону Эннису не дают продемонстрировать свой талант

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Крис Алгиери считает, что действующему чемпиону мира по версии IBF в полусредней весовой категории Джарону Эннису не предоставляют возможности продемонстрировать весь свой чемпионский потенциал.

«Джарон Эннис мог бы легко захватить этот вид спорта и стать одним из лидеров Р4Р. Он один из лучших бойцов в мире сегодня, один из самых талантливых парней. Но он просто не получает нужных боёв. Люди не знают, кто он. Так что, я думаю, что во многом это связано именно с плохим промоушеном этого бойца. Дело не только в том, что он выступает в малопопулярном на сегодня полусреднем весе, потому что там есть несколько талантливых парней и громких имён. К сожалению, мы не получаем этих боёв, и переговоры становятся всё труднее и труднее, чтобы организовать эти бои», — приводит слова Алгиери boxingnews24.

Напомним, Эннис свой последний бой проводил в июле этого года, где он досрочно победил россиянина Давида Аванесяна.