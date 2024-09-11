Том Аспиналл провоцирует Джона Джонса: он ищет легких боёв

Обладатель «временного» титула чемпиона UFC в тяжелом весе Том Аспиналл считает, что полновесный чемпион UFC в тяжелой весовой категории Джон Джонс избегает серьезной оппозиции, и подбирает максимально безопасных для себя соперников.

«Сейчас Джонс ожидает поединка против Стипе Миочича, и это очередной легкий бой для него. Но надеюсь, что мне удалось немного разозлить его своими комментариями. Я всегда пытаюсь задеть его высокомерное эго, и он ведется на это. Поэтому, я рад, что это работает, пусть продолжает в том же духе», — приводит слова Аспиналла BJPenn.

Напомним, что Джонс свой следующий бой планирует провести бой экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича до конца 2024 года на одном из очередных номерных турниров промоушена.