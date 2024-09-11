Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кайла Харрисон восхитилась достижениями Ронды Роузи

Кайла Харрисон восхитилась достижениями Ронды Роузи
Ронда Роузи
Комментарии

Американская дзюдоистка, двукратная олимпийская чемпионка Кайла Харрисон, которая в этом году успешно дебютировала в UFC, в одном из своих интервью рассказала, что восхищается наследием легендарной экс-чемпионки в женском легчайшем весе, такой же американской дзюдоистки Ронды Роузи.

«Для меня не важна Ронда как личность, а важна как спортсмен. Независимо от того, что она говорит или думает о ком-либо, мы не можем отрицать тот факт, что она просто пробила потолок для всех женщин в UFC. Дана Уайт неоднократно заявлял, что он никогда не допустит женщин в UFC, но она, чёрт возьми, взяла и доказала ему и всем вокруг, что женские бои не уступают мужским. Ронда оставила огромное наследие за собой», — приводит слова Харрисон BJPenn.

Материалы по теме
Дана Уайт назвал четырёх величайших бойцов ММА в истории
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android