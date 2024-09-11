Энтони Фаулер вспомнил спарринги Энтони Джошуа с Даниэлем Дюбуа

Бывший капитан сборной Великобритании по боксу Энтони Фаулер рассказал о спаррингах между действующим чемпионом мира по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэлем Дюбуа и экс-чемпионом в этом весе Энтони Джошуа в 2016 году, свидетелем которых он был.

«Они просто спарринговали, как обычно. Дюбуа тогда был очень молод, поэтому он не особо пытался выиграть раунды, а просто нарабатывал опыт. Я бы не сказал, что он работал в режиме выживания, но он не особо рисковал.

Он был очень скрытным, спаррингуя с Джошуа. Очевидно, Джошуа был главным в команде, поэтому он всегда был довольно осторожен с ним в ринге, но он всегда бил очень сильно. Джошуа тогда был немного неуклюжим, и тогда он попался на короткий левый хук, после чего ноги у него полностью отказали», — приводит слова Фаулера BoxingScene.

Напомним, бой между Джошуа и Дюбуа состоится 21 сентября в Лондоне.