Бо Никал сразится с Полом Крэйгом на UFC 309

Не знающий поражений 28-летний американский проспект среднего дивизиона UFC Бо Никал проведёт бой на турнире UFC 309 против 36-летнего шотландского ветерана Пола Крэйга.

Никал свой предыдущий поединок проводил в апреле этого года на юбилейном номерном турнире UFC 300, где он победил удушающим приёмом во втором раунде Коди Брандейджа. На счету Никала шесть проведённых поединков, и во всех он одерживал досрочные победы.

Что касается Крэйга, то он последний бой провёл в мае текущего года и потерпел там поражение нокаутом во втором раунде от перспективного бразильского панчера Кайо Борральо. Для него это поражение стало уже четвёртым в последних пяти выступлениях.

Напомним, турнир UFC 309 состоится 16 ноября в Нью-Йорке на арене знаменитого «Мэдисон Сквер Гарден».