Александр Усик призвал Тайсона Фьюри поработать над физической формой

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик призвал экс-чемпиона мира в этом дивизионе британца Тайсона Фьюри заняться своей физической формой накануне их реванша, который намечен на конец этого года.

«У него и у меня есть контракт до 31 декабря; мы должны провести этот бой до конца года. Если он откажется от боя 21 декабря, он потеряет все свои деньги и дивиденды и больше не будет человеком слова.

«Надень маску и начинай бегать. Нападаешь только на маленьких ребят, да? Как дела, мой пухлый приятель? Надеюсь, ты в порядке и выйдешь на бой», — приводит слова Усика boxingnews24.

Напомним, первый бой между этими бойцами состоялся в мае этого года, и тогда победу раздельным решением судей одержал Усик.