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Брайан Ортега агрессивно настроен на бой с Диего Лопесом

Брайан Ортега агрессивно настроен на бой с Диего Лопесом
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Один из ведущих американских легковесов UFC Брайан Ортега дал комментарий по поводу предстоящего поединка против бразильца Диего Лопеса, с которым сразится в эти выходные на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе.

«Я знаю одно, что в нашем поединке однозначно кто-то будет нокаутирован. Все фанаты UFC знают мой стиль ведения боя, и в моих поединках всегда либо я нокаутирую своего соперника, либо оказываюсь нокаутирован сам. А на этот раз я буду драться с таким же парнем, как и я. Возможно, в техническом плане мы разные, но наш характер не позволит отступать, и мы будем рубиться в центре клетки. Поэтому я уверен, что фанаты получат настоящее наслаждение, посмотрев наш бой», — приводит слова Ортеги bloodyelbow.

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