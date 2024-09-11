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Умар Саламов досрочно победил Сервера Эмурлаева

Умар Саламов досрочно победил Сервера Эмурлаева
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Сегодня, 11 сентября, в Москве на арене знаменитого УСК «Крылья Советов» состоялся большой вечер бокса от промоутерской компании Dustum Boxing Promotions, где главным событием шоу стал 12-раундовый бой в первом тяжёлом весе между экс-чемпионом мира по версии IBO в полутяжёлой весовой категории россиянином Умаром Саламовым и экс-претендентом на титул чемпиона мира узбеком Сервером Эмурлаевым.

С самого начала поединка Саламов принялся оказывать активное давление на соперника, который больше работал вторым номером и не создавал каких-либо опасных моментов для Умара. Во втором и третьем раунде Саламов неоднократно доносил до головы Эмурлаева акцентированные атаки, но Сервер мужественно продолжал бой.

В конечном итоге поединок завершился после четвёртого раунда, когда угол Эмурлаева сигнализировал о сдаче. Таким образом, победа техническим нокаутом досталась Саламову, послужной список которого теперь состоит из 29 побед (21 нокаутом) при всего двух поражениях.

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