«Это будет потрясающее событие». Шевченко – о третьем бое с Грассо на UFC 306

Экс-чемпионка UFC в минимальном весе (до 57 кг) представительница Кыргызстана Валентина Шевченко высказалась о предстоящем третьем бое с мексиканкой Алексой Грассо на турнире UFC 306.

«Наш второй бой, все видели, что я выиграл бой, но они дают ничью. Что мне делать, что мне менять? Я не знаю. Мне действительно нужно было сосредоточиться на том, чтобы выступить и подготовиться наилучшим образом, насколько я могу. Могу сказать, что у меня был потрясающий тренировочный лагерь. Я довожу себя до всех невозможных пределов, и да, просто готова к действию, и это будет потрясающее событие и потрясающий бой», — приводит слова Шевченко MMA Mania.

Напомним, первая встреча девушек в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приёмом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года. Реванш между девушками состоялся в сентябре 2023 года, но завершился ничьей раздельным решением судей.

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