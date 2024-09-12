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Илия Топурия выступил с заявлением о бое в 2025 году

Илия Топурия выступил с заявлением о бое в 2025 году
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27-летний испанский и грузинский боец смешанного стиля, выступающий в полулёгком весе под эгидой UFC, Илия Топурия высказался о том, где будет проходить бой с его участием в 2025 году.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Илия Топурия — Макс Холлоуэй
26 октября 2024, суббота. 22:30 МСК
Илия Топурия
Не началось
Макс Холлоуэй

«Я буду драться на «Бернабеу» в 2025 году», — приводит слова Топурии El Chiringuito в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, что «Сантьяго Бернабеу» — стадион мадридского «Реала», фанатом которого является боец.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В феврале на UFC 298, который проходил в Анахайме (США), Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

Напомним, Топурия проведёт следующий бой против известного американского бойца Макса Холлоуэя на турнире UFC 308 в Абу-Даби. Их поединок возглавит кард турнира.

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