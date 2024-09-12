Канело — о возможном бое против Макгрегора: лёгкие деньги. Нокаутирую его, когда захочу

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес высказался насчёт потенциального поединка по боксу против известного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

«Я покажу, что бокс лучше. Это для меня лёгкие деньги. Нокаутирую его, когда захочу – в первом, втором или третьем раунде, на своё усмотрение», — приводит слова Сауля портал Middle Easy.

Саулю Альваресу 34 года. Мексиканец начал выступать во втором среднем весе в 2018 году, в 2020-м окончательно перебрался в дивизион. В декабре 2021 года Альварес стал абсолютным чемпионом, досрочно остановив американца Калеба Планта, после чего провёл четыре защиты.

Следующий поединок Канело проведёт против пуэрториканца Эдгара Берланги. Их бой состоится утром 15 сентября по московскому времени.