Кевин Ли готов принять участие в претендентской серии Даны Уайта, чтобы вернуться в UFC

Бывший претендент на временный чемпионский титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Кевин Ли заявил, что был готов принять участие в шоу Dana White Contendre Series (DWCS), чтобы получить новый контракт с UFC.

«Моя настоящая любовь — ММА. Я хочу снова соревноваться. У меня был разговор с Шоном Шелби, в котором сказал ему, что я готов даже выступить на Dana White Contendre Series, чтобы показать серьёзность своих планов. На следующий поединок я не буду выходить ради денег. Мне просто хочется продемонстрировать, что у меня по-прежнему есть силы конкурировать с лучшими. Моё тело может выдержать это напряжение. В результате Шон отказал мне. Хотя это было возможно», — приводит слова Кевина портал BJ Penn.