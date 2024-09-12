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Тренер Макгрегора: Конор отправляет мне видео своих спаррингов. Он выглядит очень крутым

Тренер Макгрегора: Конор отправляет мне видео своих спаррингов. Он выглядит очень крутым
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Джон Кавана, являющийся главным тренером известного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, рассказал о форме своего подопечного.

«Если бы дата [следующего боя] была назначена на декабрь, то мы бы уже вовсю тренировались. Хотя на данный момент он занимается не со мной, поскольку находится в рекламном туре своего стаута по США. Сейчас Конор посещает некоторые пивоваренные заводы, однако по-прежнему тренируется. Он отправляет мне видео своих спаррингов, а я ему — обучающие видеоролики. На тех кадрах, которые мне удалось увидеть, он выглядит очень крутым. Если бы ему поставили бой на декабрь, то мы в любом случае согласились на это», — приводит слова Каваны портал BJ Penn.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) американцу Дастину Порье.

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