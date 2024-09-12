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Сауль Альварес провёл битву взглядов с Эдгаром Берлангой

Сауль Альварес провёл битву взглядов с Эдгаром Берлангой
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Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес провёл битву взглядов с непобеждённым пуэрториканцем Эдгаром Берлангой.

Поединок между Альваресом и Берлангой состоится в ночь с 14 по 15 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе.

Саулю Альваресу 34 года. Мексиканец начал выступать во втором среднем весе в 2018 году, в 2020-м окончательно перебрался в дивизион. В декабре 2021 года Альварес стал абсолютным чемпионом, досрочно остановив американца Калеба Планта, после чего провёл четыре защиты. В 2024 году оставил титул IBF, отказавшись от обязательной защиты.

Эдгару Берланге 27 лет. Пуэрториканец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, имеет в своём активе победы над экс-претендентами на мировые титулы.

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