Рауль Росас: хочу стать самым молодым чемпионом в истории UFC и уйти на пенсию в 25 лет

19-летний американо-мексиканский боец UFC Рауль Росас-младший рассказал, что планирует стать самым молодым чемпионом UFC в истории лиги, провести несколько защит титула и уйти в отставку в 25 лет.

«У меня есть желание осуществить свои мечты, которые заключаются в том, чтобы стать самым молодым чемпионом в истории UFC, провести несколько защит титула и, вероятно, завершить карьеру. Надеюсь, к 25 годам моя профессиональная карьера будет окончена. У меня будет время насладиться временем со своей семьёй Чувствую, что я на правильном пути», — приводит слова Росаса портал MMA Mania.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 9 июля на турнире UFC on ESPN 57, Рауль Росас победил Рики Турсиоса удушающим приёмом во втором раунде.