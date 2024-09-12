Мераб Двалишвили: бой с Умаром будет для меня лёгким. Я буду доминировать над ним

Топовый грузинский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Мераб Двалишвили считает, что бой с непобеждённым бойцом UFC россиянином Умаром Нурмагомедовым будет для него лёгким.

«Никогда не выбираю себе соперников. Если следующим будет Умар, прекрасно. Я и моя команда подготовимся к поединку с ним. Думаю, что для меня это будет лёгкий бой. Это противостояние не является для меня проблемой. Я буду доминировать над ним», — приводит слова Умара портал BJ Penn.

В настоящий момент Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок под эгидой промоушена UFC. В общей сложности на счету россиянина в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения. 3 августа Нурмагомедов единогласным решением судей победил бывшего претендента на временный титул UFC в легчайшем весе Кори Сэндхагена.