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Мераб Двалишвили: бой с Умаром будет для меня лёгким. Я буду доминировать над ним

Мераб Двалишвили: бой с Умаром будет для меня лёгким. Я буду доминировать над ним
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Топовый грузинский боец UFC, выступающий в легчайшем весе (до 61 кг), Мераб Двалишвили считает, что бой с непобеждённым бойцом UFC россиянином Умаром Нурмагомедовым будет для него лёгким.

«Никогда не выбираю себе соперников. Если следующим будет Умар, прекрасно. Я и моя команда подготовимся к поединку с ним. Думаю, что для меня это будет лёгкий бой. Это противостояние не является для меня проблемой. Я буду доминировать над ним», — приводит слова Умара портал BJ Penn.

UFC 2024. UFC on ABC 7, Абу-Даби, ОАЭ
Кори Сэндхаген — Умар Нурмагомедов (W)
04 августа 2024, воскресенье. 00:30 МСК
Кори Сэндхаген
Окончено
UD
Умар Нурмагомедов

В настоящий момент Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок под эгидой промоушена UFC. В общей сложности на счету россиянина в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения. 3 августа Нурмагомедов единогласным решением судей победил бывшего претендента на временный титул UFC в легчайшем весе Кори Сэндхагена.

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