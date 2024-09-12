Брайан Ортега был готов подраться с Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 223

Бывший претендент на титул UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Брайан Ортега рассказал, что был готов подраться на коротком уведомлении с членом Зала славы UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым на турнире UFC 223.

«Мне позвонил Дана Уайт и предложил выйти на бой на коротком уведомлении. Он сказал: «Нам нужен кто-то, кто готов подраться с Хабибом». Я ответил: «Хорошо, давай сделаем это». Он спросил: «Серьёзно?» После чего сказал, что не шучу. Мне кажется, он был удивлён. Если бы наш бой всё-таки организовали, то все начали бы говорить, что меня отделают. Как мастер боевых искусств я всегда противопоставлял самбо джиу-джитсу или борьбу джиу-джитсу. Тогда у меня ещё было понимание, что виды боевых искусств должны противостоять друг другу. Поэтому мне было интересно посмотреть, получится ли у меня победить того, кто известен тем, что доминирует в каждом бою за счёт борьбы. Вот почему меня заинтересовал этот поединок», — приводит слова Ортеги портал Sportskeeda.