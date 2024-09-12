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Дана Уайт объяснил, почему включил в топ величайших бойцов Ронду Роузи и Конора Макгрегора

Дана Уайт объяснил, почему включил в топ величайших бойцов Ронду Роузи и Конора Макгрегора
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Президент UFC Дана Уайт объяснил, почему включил в число величайших бойцов в истории ММА американку Ронду Роузи и ирландца Конора Макгрегора.

«Ронда Роузи, от которой, я уверен, все сходят с ума, открыла дорогу в UFC для всех женщин и стала самой большой суперзвездой в истории женских боёв. Она всё это начала. Что касается Конора Макгрегора, то он вывел этот спорт на новый уровень. Этот парень стал одной из самых больших звёзд в истории спорта. Игроки НБА [Национальная баскетбольная ассоциация] и НФЛ [Национальная футбольная лига] подражали ему», — приводит слова Уайта портал MMAJunkie.

Напомним, помимо Конора Макгрегора и Ронды Роузи, Дана Уайт включил в свой топ величайших бойцов Джона Джонса и Жоржа Сен-Пьера.

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