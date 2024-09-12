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О'Мэлли ответил, при каком условии он затмит Макгрегора и станет самой большой звездой UFC

О'Мэлли ответил, при каком условии он затмит Макгрегора и станет самой большой звездой UFC
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли ответил, при каком условии он сможет затмить известного ирландского бойца UFC Конора Макгрегора и стать самой большой звездой UFC.

«Думаю, я близок к этому (к тому, чтобы обойти Конора Макгрегора в популярности. — Прим. «Чемпионата»). Если он проиграет свой следующий бой, то я стану тем парнем, который обойдёт его», — приводит слова Шона портал BJ Penn.

Напомним, Шону О'Мэлли предстоит провести вторую защиту титула на турнире UFC 306, который состоится 15 сентября в Лас-Вегасе. Его соперником станет топовый грузинский боец UFC Мераб Двалишвили.

Ранее Дана Уайт объяснил, почему включил в топ величайших бойцов Ронду Роузи и Конора Макгрегора.

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