Александр Волкановски назвал единственный шанс О'Мэлли победить Двалишвили

Бывший лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий австралиец Александр Волкановски назвал единственный шанс действующего обладателя чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американца Шона О'Мэлли победить топового грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили.

«Двалишвили будет открыт для ударов? Я думаю, что да. У Шона О'Мэлли невероятный глаз, а его движения сильно усложняют поединок. Однако неустанное давление и попытки перевести бой в борьбу Мераба в конечном итоге измотают Шона. Независимо от того, насколько хорошо ты передвигаешься, у тебя не получится удерживать Мераба на расстоянии. Единственный способ избежать поражения для Шона — отправить Мераба в нокаут. Мне кажется, что Мераб сможет победить в этом поединке», — приводит слова Александра портал BJ Penn.