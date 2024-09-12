Вадим Немков может страховать поединок между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой

Бывший обладатель титула Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков, скорее всего, будет официально страховать поединок между экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунцем Фрэнсисом Нганну и бразильцем Ренаном Феррейрой.

«Мне предложили быть заменой, страховать бой Феррейра — Нганну. Прохожу подготовку к этому турниру — чтобы на всякий случай быть в форме, быть готовым. Разговор об этом был, контракта ещё нет», — сказал Немков в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Вадим Немков провёл свой последний бой с Бруно Каппелоццой 24 февраля на турнире PFL vs Bellator. В этом поединке Вадим одержал победу сабмишеном во втором раунде. На данный момент на его счету 17 побед и два поражения.