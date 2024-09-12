Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вадим Немков может страховать поединок между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой

Вадим Немков может страховать поединок между Фрэнсисом Нганну и Ренаном Феррейрой
Комментарии

Бывший обладатель титула Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков, скорее всего, будет официально страховать поединок между экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунцем Фрэнсисом Нганну и бразильцем Ренаном Феррейрой.

«Мне предложили быть заменой, страховать бой Феррейра — Нганну. Прохожу подготовку к этому турниру — чтобы на всякий случай быть в форме, быть готовым. Разговор об этом был, контракта ещё нет», — сказал Немков в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Вадим Немков провёл свой последний бой с Бруно Каппелоццой 24 февраля на турнире PFL vs Bellator. В этом поединке Вадим одержал победу сабмишеном во втором раунде. На данный момент на его счету 17 побед и два поражения.

Материалы по теме
Джошуа — о Нганну: я остановил голиафа, с которым чемпион Фьюри мучился 10 раундов
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android