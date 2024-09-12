Конор Макгрегор поделился кадрами с нового спарринга

Бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор поделился кадрами своего спарринга.

Напомним, в конце июня Макгрегор должен был сразиться с американцем Майклом Чендлером на турнире UFС 303, однако поединок отменили из-за травмы пальца на ноге, которую получил ирландец. Конор не выступал по правилам ММА с лета 2021 года, когда проиграл на турнире UFC 263 представителю США Дастину Порье, сломав при этом ногу.

В настоящий момент Макгрегору 36 лет. К UFC он присоединился в 2013 году. В общей сложности в смешанных единоборствах ирландец провёл 28 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений.

Ранее О'Мэлли ответил, при каком условии он затмит Макгрегора и станет самой большой звездой UFC.