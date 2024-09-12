«Я боксёр старой закалки». Цзю объяснил, почему отказался прекращать бой с Фундорой

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец Тим Цзю (24-1, 17 KO) объяснил, почему не стал прекращать поединок с 26-летним американцем Себастьяном Фундорой, несмотря на серьёзное рассечение.

«Я всегда был боксёром старой закалки. Мне хотелось показать это. Иногда надо демонстрировать кровь и мужество. Не имеет значения, каковы обстоятельства, — никогда нельзя сдаваться. Так всегда было [в моей жизни], с самого детства», — приводит слова Тима портал Boxing Scene.

Напомним, поединок между Тимом Цзю и Себастьяном Фундорой состоялся 31 марта в Лас-Вегасе. На кону, помимо пояса WBO, стоял вакантный титул WBC. Бой завершился победой Фундоры раздельным судейским решением (112-116, 115-113, 116-112).