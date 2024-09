Расселл Кроу сыграет в картине об ММА. Турнир ONE FC станет площадкой для съёмок

Обладатель премии американской киноакадемии «Оскар» Расселл Кроу снимется в картине, посвящённой смешанным единоборствам. Об этом сообщает издание Variety.

Рабочее название фильма — The Beast in Me (в переводе на русский «Зверь во мне». — Прим. «Чемпионата»). По сюжету Кроу сыграет роль наставника главного героя, который является бывшим бойцом ММА. Расселл будет тренировать его и поможет ему отомстить за гибель члена его семьи, а также стать чемпионом One Championship. Ожидается, что производство картины начнётся в конце этого года и продлится до начала 2025 года.

Одним из мест съёмок станет Бангкок, в частности Impact Arena, где One Championship проведёт турнир 24 января. Предполагается, что съёмки для фильма будут проходить в течение недели боёв.

Председатель ONE Championship Чатри Ситйодтонг будет присутствовать на съёмочной площадке и, возможно, сыграет эпизодическую роль. ONE Championship выступит в качестве партнёра по производству и получит статус консультанта. Кроу, как ожидается, также появится в Бангкоке.

Чатри Ситйодтонг также прокомментировал начало производства фильма.

«Я в восторге от сотрудничества со звёздным актёрским составом и съёмочной группой «Зверя во мне». Уверен, что One — лучшая платформа, чтобы помочь рассказать их [бойцов ММА] историю о стойкости, упорстве и решимости. Мы с нетерпением ждём возможности принять всю их команду в Бангкоке на неделе боёв One Friday Fights в январе», — приводит слова Чатри портал Low Kick MMA.