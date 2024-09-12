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Топурия: в моём весе каждому нужен хороший мотоциклетный шлем, иначе никто меня не побьёт

Топурия: в моём весе каждому нужен хороший мотоциклетный шлем, иначе никто меня не побьёт
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия считает, что каждому бойцу, которые выступает в его весовой категории, необходим мотоциклетный шлем. В противном случае, по словам Илии, никто не сможет его победить.

«Как проходит мой тренировочный лагерь? Лучше, чем когда-либо. Поверьте, я действительно не хотел бы оказаться на другом месте. На данный момент в моей весовой категории каждому необходим хороший мотоциклетный шлем, иначе никто не сможет меня победить», — приводит слова Топурии аккаунт Championship Rounds.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал как профессионал в 2015 году и в октябре 2020-го впервые выступил в UFC. В феврале на UFC 298 Топурия завоевал чемпионский титул, нокаутировав во втором раунде австралийца Алекса Волкановски.

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