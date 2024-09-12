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Вячеслав Борщёв сделал прогноз на бой Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили

Вячеслав Борщёв сделал прогноз на бой Шона О’Мэлли и Мераба Двалишвили
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), сделал прогноз на бой между действующим обладателем чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американцем Шоном О'Мэлли и топовым грузинским бойцом UFC Мерабом Двалишвили.

«Сложно сказать, на мой взгляд, у Мераба больше шансов, но Шон не раз удивлял, так что загадывать не могу, но я бы всё же сказал, что больше верю в победу Двалишвили, хотя и душой буду за О’Мэлли», — сказал Вячеслав Борщёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, поединок между Шоном и Мерабом станет главным боем турнира UFC 306, который состоится в Лас-Вегасе 15 сентября по московскому времени.

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