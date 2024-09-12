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Борщёв: подозреваю, что UFC очень бы хотелось, чтобы О’Мэлли был их главной звездой

Борщёв: подозреваю, что UFC очень бы хотелось, чтобы О’Мэлли был их главной звездой
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Борщёв, выступающий в лёгком весе (до 70 кг), считает, что руководство лиги стремится сделать из действующего обладателя чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американца Шона О'Мэлли главную звезду промоушена.

«Не знаю, можно ли утверждать, главная звезда О’Мэлли или нет. Перейра вроде на слуху постоянно, и Махачев, но подозреваю, что UFC очень бы хотелось, чтобы О’Мэлли был главной звездой», — сказал Вячеслав Борщёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.

Напомним, следующий поединок Шон О'Мэлли проведёт против топового грузинского бойца UFC Мераба Двалишвили на турнире UFC 306, который состоится в Лас-Вегасе утром 15 сентября по московскому времени.

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