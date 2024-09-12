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Мэнни Пакьяо отправил в нокаут стримера IShowSpeed ударом в корпус

Мэнни Пакьяо отправил в нокаут стримера IShowSpeed ударом в корпус
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Легендарный филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо провёл импровизированный спарринг с популярным блогером и стримером Дарреном Джейсоном Уоткинсом-младшим, более известным как IShowSpeed (26 млн подписчиков на YouTube).

IShowSpeed нанёс несколько десятков размашистых ударов, которые, судя по всему, не нанесли Мэнни сильного ущерба. Пакьяо грамотно контратаковал стримера в корпус, после чего тот упал и не смог встать.

В настоящий момент Пакьяо 45 лет. Он дебютировал на профессиональном ринге в 1995 году и в декабре 1998-го впервые завоевал чемпионский титул. За свою карьеру филиппинец становился чемпионом мира в наилегчайшем, втором легчайшем, втором полулёгком, лёгком, полусреднем и первом среднем весовых дивизионах.

В своём последнем бою, состоявшемся в августе 2021 года, Пакьяо проиграл единогласным решением в бою за титул WBA в полусреднем весе кубинцу Йорденису Угасу.

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