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Бибулатов: Двалишвили должен побеждать О'Мэлли, его кардио на другом уровне

Бибулатов: Двалишвили должен побеждать О'Мэлли, его кардио на другом уровне
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Финалист Гран-при АСА в легчайшем весе Магомед Бибулатов считает, что Умар Нурмагомедов способен победить и американца Шона О’Мэлли, и грузина Мераба Двалишвили.

«У многих фаворитом является Шон, но мне кажется, если Мераб не пропустит, как Алджамейн Стерлинг, он должен победить. Его темп, кардио и борьба совершенно на другом уровне. Шансы Умара Нурмагомедова с победителем этой пары? Легко ему точно не будет, но после того, как он показал себя в бою против Кори Сэндхагена, уверен, что Умар созрел, чтобы забрать пояс UFC», — сказал Бибулатов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Чемпион UFC в легчайшем весе О’Мэлли будет защищать пояс в поединке с первым номером рейтинга Двалишвили на турнире UFC 306, который пройдёт в ночь на воскресенье в Лас-Вегасе. Сам Бибулатов 4 октября в Грозном на турнире АСА 180 в финале Гран-при встретится с Мехди Байдулаевым.

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