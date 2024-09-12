Тим Цзю дал категоричный прогноз на бой Альвареса с Берлангой

Бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец с русскими корнями Тим Цзю (24-1, 17 KO) поделился мнением о предстоящем поединке между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом и непобеждённым пуэрториканцем Эдгаром Берлангой.

«Думаю, что Сауль остановит его в первых шести раундах. Он слишком большой, слишком сильный и слишком опытный», — приводит слова Цзю FOX Sports Australia.

Альваресу в настоящий момент 34 года. Мексиканец начал выступать во втором среднем весе в 2018 году, в 2020-м окончательно перебрался в дивизион. В декабре 2021 года Альварес стал абсолютным чемпионом, досрочно остановив американца Калеба Планта.

Берланге сейчас 27 лет. Пуэрториканец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году, имеет в своём активе победы над экс-претендентами на мировые титулы.

Сауль Альварес провёл битву взглядов с Эдгаром Берлангой: