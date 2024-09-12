Популярный реслинг-промоушен сделал трибьют погибшему хоккеисту Годро

В ночь на 10 сентября во время эфира еженедельного шоу Monday Night Raw популярный реслинг-промоушен World Wrestling Entertainment (WWE) сделал трибьют трагически погибшему 31-летнему хоккеисту «Коламбуса» Джонни Годро.

Шоу проходило на домашней арене «Скоушабэнк Саддлдоум» клуба НХЛ «Калгари Флэймз». Во время шоу канадский рестлер компании Сэми Зейн вышел к публике в майке Годро, в которой он выступал за «Флэймз», будучи задрафтованным в четвёртом раунде под 104-м номером. Джонни провёл в составе «Калгари» девять сезонов.

Сэми Зейн вышел на арену в футболке Годро Фото: WWE

«Поскольку WWE Raw проходил в Калгари, мы все собрались сегодня вечером, чтобы отдать дань уважения Джонни и Мэттью Годро в этот особый момент», — сообщила пресс-служба реслинг-промоушена.

«Спасибо, WWE и канадец Сэми Зейн, за этот невероятный жест сегодня вечером. Когда мы услышали, как фанаты «Калгари» и вселенная WWE объединились, у нас на глазах появились слёзы», — написал клуб «Флэймз» в социальных сетях.

Напомним, Джонни Годро трагически погиб вместе со своим братом Мэттью во время вечерней прогулки на велосипеде. Их сбил водитель автомобиля, по предварительной информации, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.