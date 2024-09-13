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WBO может в ближайшее время снять санкции с российского бокса

WBO может в ближайшее время снять санкции с российского бокса
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Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов выразил надежду, что Всемирная боксёрская организация (WBO) снимет санкции с российского бокса.

«Я летал на конгресс WBA, добился снятия с России санкций, потом с таким же результатом слетал на конгресс IBF. Как результат: у нас сначала прошло два турнира WBA, а недавно в Челябинске провели турнир WBA и IBF. Считаю это большим достижением. Очень надеюсь, что WBО в ближайшее время тоже снимет санкции. Осенью полечу на конгресс в Пуэрто-Рико, надеюсь, получится решить вопрос. Даже с двумя версиями, которые сняли санкции, у нас уже стали появляться официальные чемпионы», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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