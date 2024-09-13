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Саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх хочет провести боксёрский турнир в России

Саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх хочет провести боксёрский турнир в России
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Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов рассказал, что председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх имеет желание провести боксёрский турнир в Российской Федерации. По словам Титова, спортивное мероприятие может состояться уже в следующем году. Стороны уже начали вести переговоры.

«Раскрою небольшую тайну. У Турки Аль аш-Шейха есть желание провести турнир в России, в следующем году. Переговоры уже ведутся. Есть заинтересованность, так скажу. Думаю, в ближайшее время что-то объявим», – сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Ранее Аль аш-Шейх рассказал, что намерен организовать два боксёрских поединка между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

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