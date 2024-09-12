Анатолий Сульянов жёстко высказался о Ксении Собчак после интервью

Глава промоушена Hardcore FC Анатолий Сульянов поделился мнением о популярной телеведущей и журналистке Ксении Собчак. Ранее Сульянов провёл интервью с ней.

«Нет чувства хуже, чем разочарование. Просто потому, что за ним следует потеря интереса и, в конце концов, безразличие. ⟨...⟩ Ну что, давайте я сделаю то, что некогда интересный интервьюер Ксения Собчак не сделает никогда: извинюсь перед каждым из её зрителей за два часа, потраченных впустую. ⟨...⟩ Ксения заглянула в мир единоборств, не вникая в предмет. Думала, что встретит тут племя бабуинов, на которых можно смотреть, как привыкла — свысока. А потом удивлялась тому, сколько здесь умных людей. Правда, разговор ни с одним из них в свой выпуск она не включила, а всё человеческое и живое, то, что действительно могло бы быть интересно и её, и нашему зрителю, её редакторская группа или она сама вырезала», — написал Сульянов на своей странице в социальных сетях.

Ранее Анатолий предложил Ксении провести поединок с известной певицей Ольгой Бузовой за 100 млн рублей.

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